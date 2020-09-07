- İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Libya'da - Son Dakika

- İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Libya'da

- İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Libya'da İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Tobruk Parlamento'su arasında kararlaştırılan ateşkesi desteklemek için Libya'yı ziyaret etti.

- İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Libya'da

MADRİD - İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Tobruk Parlamento'su arasında kararlaştırılan ateşkesi desteklemek için Libya'yı ziyaret etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac, 21 Ağustos'ta tüm askeri güçlerine Libya topraklarında askeri operasyonların derhal durdurulması talimatını vermişti. Ateşkes kararının ardından Birleşmiş Milletler ve Körfez ülkelerinden destek mesajları gelmişti. İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya'da UMH ile Tobruk Parlamento'su arasında kararlaştırılan ateşkesi desteklemek için bugün Libya'ya gitti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Gonzlez Laya, Libya'ya yaptığı resmi gezisine Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Mishri görüşmesi ile başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol Bakan, El-Mishri görüşmesi sonrası UMH'nin Dışişleri Bakanı Mohamed Taher Siala ile bir araya gelerek, ticari ve güvenlik konularını ele aldı. Gonzlez Laya, mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından ise Başkan es-Serrac tarafından kabul edildi. Es-Serrac ve Gonzlez Laya, bölgedeki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

Gonzlez Laya, daha sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa ile görüşmek üzere ülkenin doğu kısmını ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı, ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in barışçıl bir çözüme olan desteğini iletmek için çatışmaya dahil olan iki tarafla toplantılar yapacak.

- İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Libya'da

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzlez Laya, Libya'da - Son Dakika

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