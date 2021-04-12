İspanya Dışişleri Bakanı, heyetindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı - Son Dakika

Resmi bir ziyaret için Kuveyt'e gelen İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, kendisine eşlik eden heyetten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu ziyaretini yarıda kesti.

İspanya'nın Kuveyt Büyükelçisi Moro Aguilar, yaptığı basın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Laya'nın, beraberindeki heyetle 10 Nisan Cumartesi gecesi Kuveyt'e geldiğini söyledi.

Kuveyt Havalimanı'nda yapılan testlerde heyetteki bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Aguilar, bu kişinin testinin İspanya'dan ayrılmadan önce negatif olduğunu ifade etti.

Bakan ile heyetinin, ülkeye varışlarının üzerinden 24 saat geçmeden, pazar günü Kuveyt'ten ayrıldığını belirten Aguliar, heyetin, Kuveytli yetkililer ile doğrudan iletişim kurmaktan kaçınarak, otelden video konferans aracılığıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Aguliar, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Kuveytli mevkidaşı Şeyh Ahmed en-Nasır, Başbakan ve Yatırım Kurumu Başkanıyla yaptığı görüşmelerde, ticaret, yatırım, ekonomi, eğitim, kültür, savunma ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ile bölgesel gelişmeleri konuştuğunu aktardı.