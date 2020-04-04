İspanya Dışişleri Bakanı Laya'dan solunum cihazları için Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, solunum cihazlarının gönderilmesinden dolayı Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.



İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Türkiye'den çıkaramadıklarını belirttiği solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi için devreye giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanı Laya, "Ülkemizde iki otonom bölge tarafından satın alınan solunum cihazlarının İspanya'ya ulaştırılmasına izin verdiği için Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan İspanya'nın Castilla La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, geçtiğimiz haftalarda Türk bir şirketten 3 milyon Euro tutarında 150 adet solunum cihazı satın almıştı. Geçtiğimiz Cuma günkü satın aldıkları solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğunu ifade eden İspanya Dışişleri Bakanı Gonzalez, solunum cihazlarını almayı başaramadıklarını belirtmişti. - MADRİD