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İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama - Son Dakika

İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama

Barselona'da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında mevkidaşları ile bir araya gelen Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares tarafından samimi bir şekilde karşılandı.

28.11.2023 - 10:56,  Güncelleme: 11:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile görüştü. Fidan'a yapılan sıcak ve samimi karşılama kameralara da yansıdı.

İSRAİL VE FİLİSTİN GÜNDEMİ ELE ALINDI

İspanya'nın Barselona kentinde merkezi bulunan Akdeniz için Birlik (AiB) örgütünün 8. Bölgesel Forumu, İsrail ve Filistin sorunu ana gündemiyle başladı. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı foruma, 43 üyesi olan AiB'den 27 ülke, dışişleri bakanı düzeyinde temsil edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı" denildi.

KUCAKLAŞTILAR

Fidan toplantıda mevkidaşı İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares tarafından samimi bir şekilde karşılandı. O anlar kameralara yansıdı. İkilinin kucaklaşarak selamlaşmaları dikkat çekti. İspanya'nın son dönemde Filistin-İsrail savaşında Türkiye'ye yakın görüşleri savunduğu biliniyordu.

ERDOĞAN, İSPANYA'YI ÖVMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de 15 binden fazla Filistinliyi gözünü kırpmadan öldüren İsrail'in katliamına sessiz kalmayan İspanya için övgü dolu sözler sarf etmişti. Erdoğan, "Batılı ülkelerde bir ülke hariç, maalesef bu işi sahiplenen yok. Hemen hemen Avrupa ülkelerinin hepsi de bu konuda sessiz. Katliamı durdurmak üzere müdahaleleri söz konusu değil. Burada yalnız İspanya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: İspanya Dışişleri Bakanı'ndan Hakan Fidan'a sıcak karşılama - Son Dakika
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