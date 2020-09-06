İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Tunus'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said ve Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü, System.String[]

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Tunus'a yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said ve Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Laya, Kartaca Sarayı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Libya ve Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması, düzenli göçün teşvik edilmesi ve İspanya'nın 26 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Avrupa-Akdeniz diyaloğu ele alındı.

Laya görüşmede, Libya ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için ortak çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

Düzenli göçün teşvik edilmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin zorunlu olduğunu dile getiren Laya, İspanya'nın, gençler arasındaki işsizlik oranının düşürülmesi için Tunus'la ekonomik iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Said ise Tunus ile İspanya arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin geldiği düzeyi övdü ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Laya, ziyaret kapsamında ayrıca Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de ikili görüşme yaptı.

Laya, Cerendi ile görüşmesinin ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tunus'taki yeni hükümet, İspanya'nın bu ülkeye olan siyasi, ekonomik vaatlerini bir kez daha vurgulamak ve güçlü bağlarımızın olduğu dost bir ülkeyle iş birliğini geliştirmek için bir fırsat. Akdeniz ailesinde enerji politikasına geri dönülmesi gereken bir dönemde bu ilişkileri daha da sıkılaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Laya'nın, pazar günü Tunus'taki Bardo Müzesi'nde terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin anısına düzenlenecek bir programa katılması, Cervantes Enstitüsünü ziyaret etmesi ve Tunus'taki sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, İspanya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 00:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşçilerin darbedildiği iddialarını ilçedeki diğer mevsimlik çalışanlar reddetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı Cinsel istismar zanlısı yaşlı adam, ismini değiştirerek 3 yıldır saklandığı ilçede yakaladı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu
Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak         
16:13
Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar         
15:54
Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi         
15:36
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü İzmir Göztepe ile İstanbul Göztepe'yi birbirine karıştıran Hamza Yerlikaya sosyal medyanın diline düştü         
15:15
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı         
10:18
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, "Kimse sana artık bakamayacak" diyerek Fikriye'nin yüzünü yakmaya kalkmış         
09:38
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş İstismardan tutuklanan sahte şeyh, kızın babasına para teklif etmiş         
08:20
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Çanakkale'de hayvancılık yapan çift, koyun sütünden aylık 15 bin TL kazanıyor Çanakkale'de hayvancılık yapan çift, koyun sütünden aylık 15 bin TL kazanıyor         
07:55
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 06:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei