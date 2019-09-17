İspanya dünya basketbol şampyonluğunu kutluyor
1 saat önce
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya dünya şampiyonu oldu.
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya dünya şampiyonu oldu. Bu şekilde İspanya 13 yıl sonra yeniden zirveye yükselerek tarihindeki ikinci dünya kupasını kaldırmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:48
DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı