Son Dakika Haberleri: İspanya dünya basketbol şampyonluğunu kutluyor
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İspanya dünya basketbol şampyonluğunu kutluyor

1 saat önce

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya dünya şampiyonu oldu.

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya dünya şampiyonu oldu. Bu şekilde İspanya 13 yıl sonra yeniden zirveye yükselerek tarihindeki ikinci dünya kupasını kaldırmış oldu.

İspanya dünya basketbol şampyonluğunu kutluyor

Arjantin, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:48 
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