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İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler!
6 saat önce
Getafe'nin internet sitesini ziyaret etmek isteyenler ilginç bir görüntüyle karşılaştı.
Getafe'nin internet sitesini ziyaret etmek isteyenler ilginç bir görüntüyle karşılaştı.
Hackerlar, İspanyol ekibinin internet sitesini hacklerken sayfanın açılış kısmına 'Halka' filminden bir sahne eklediler.
Getafe'nin resmi internet sitesi, uzun süre bu şekilde kaldı...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:58
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