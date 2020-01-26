İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler! - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler! - Son Dakika Spor

İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler!

6 saat önce

Getafe'nin internet sitesini ziyaret etmek isteyenler ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

İspanya ekibi Getafe'nin internet sitesini hacklediler!, System.String[]

Getafe'nin internet sitesini ziyaret etmek isteyenler ilginç bir görüntüyle karşılaştı.


Hackerlar, İspanyol ekibinin internet sitesini hacklerken sayfanın açılış kısmına 'Halka' filminden bir sahne eklediler.


Getafe'nin resmi internet sitesi, uzun süre bu şekilde kaldı...


Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:58 
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