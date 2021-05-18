İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi - Son Dakika

İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi

18.05.2021 17:23
İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi, System.String[]

İspanya, son bir gün içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yapan 6 bin kadar düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünün hemen ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

İspanya, son bir gün içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yapan 6 bin kadar düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünün hemen ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska düzenlediği basın toplantısında, Ceuta sınırına takviye olarak gönderilen polis, jandarma ve askerden oluşan güvenlik birimlerinin yasa dışı göç akınını kontrol altına aldığını, Fas yönetimiyle iş birliği içinde şimdiye kadar 2 bin 700 göçmenin geri gönderildiğini söyledi.

Fas ile yaşanan krizden dolayı, bugün Paris'e yapacağı ziyareti iptal eden ve Ceuta ile Melilla kentlerine giden Başbakan Pedro Sanchez de hareketinden önce Madrid'de gazetecilere açıklamasında, "Ceuta'da düzeni yeniden tesis edeceğiz ve bunu en hızlı şekilde yapacağız. Her türlü zorluğa karşı kararlı ve mevcut tüm imkanlarla hareket edeceğiz." dedi.

Sanchez, "Önceliğim, Fas sınırındaki geçişi kontrol altına almak. İspanya'nın toprak bütünlüğü gerekli her tedbirle garanti altındadır. Ceuta ve Melilla vatandaşları sakin olsun." açıklamasını yaptı.

AB'den İspanya'ya destek

İspanya Başbakanı'nın ayrıca Kral 6. Felipe, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de telefonla görüşüp, Ceuta sınırındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirdiği kaydedildi.

Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm desteğimiz ve dayanışmamız İspanya ile. İspanya sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. AB ve Fas arasındaki güçlü bir ilişkide iş birliği, güven ve paylaşılan taahhütler temel olmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson da basına yaptığı değerlendirmede, "İspanya sınırları Avrupa sınırlarıdır ve AB, Fas ile ilişkilerin güven ve paylaşılan taahhütlere dayanmasını istemektedir. Şu anda en önemli olan Fas'ın düzensiz göçmenlerin çıkışını önlemek için taahhütlerine devam etmesidir. AB'de kalma hakkı olmayan bu göçmenler düzenli ve etkili bir şekilde geri gönderilecektir." dedi.

Öte yandan İspanya-Fas sınırında bu zamana kadar örneği görülmeyen, rekor sayıdaki düzensiz göçmen akınının arkasında Batı Sahra sorunuyla ilgili olarak Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışması olduğu görüşü genel olarak İspanya ve Avrupa basınında hakim oldu.

Ancak, İspanyol hükümetindeki birçok bakan, bu iddiayı kanıtlayan bir şey olmadığını, Fas yönetiminin insan hayatıyla bu şekilde oynayacağını düşünmediğini vurguladı.

Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı, Ceuta'daki düzensiz göçmen krizini görüşmek üzere Fas'ın Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i bakanlığa çağırdı.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'dan itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla yüzerek ya da yürüyerek 6 bine yakın kişi Ceuta tarafına geçmişti.

Düzensiz göçmenlerin arasında geniş aileler, 700'den fazla çocuk ve kadınlar da bulunurken, 1 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Ceuta'da deniz yoluyla halen düzensiz göç akını devam ederken, jandarma denizden çıkardığı göçmenleri Fas tarafına geri göndermeye çalışıyor.

Kızıl Haç ekipleri de düzensiz göçmenlere sağlık ve gıda yardımı yapıyor.

Bölgedeki diğer bir İspanyol toprağı Melilla kentine de son 24 saat içinde benzer bir şekilde 86 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Avrupa Birliği, İspanya, GÖÇ, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya, Fas'tan gelen 6 bin düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünü geri gönderdi - Son Dakika


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