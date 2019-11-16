Son Dakika Haberleri: İspanya-Fransa sınırında 18 kişi gözaltına alındı
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İspanya-Fransa sınırında 18 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İspanya'da bağımsızlık isteyen Katalan protestocuların İspanya ve Fransa sınırında yer alan önemli bir otoyolu kapattığı eylemlerde Fransa polisi 18 kişiyi gözaltına altı.

İspanya-Fransa sınırında 18 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İspanya'da bağımsızlık isteyen Katalan protestocuların İspanya ve Fransa sınırında yer alan önemli bir otoyolu kapattığı eylemlerde Fransa polisi 18 kişiyi gözaltına altı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 24 saatten uzun bir süredir kapalı olan ve Fransa ile İspanya'yı birbirine bağlayan A9-AP7 otoyolunda Katalan protestocuların eylemleri sırasında Fransa polisi protestoculara biber gazı ve coplarla müdahale etti. Söz konusu olaylarda polisin 18 kişiyi gözaltına altığı belirtilirken, protestocuların dağıtılmasından saatler sonra, otoyolun yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
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