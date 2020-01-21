İspanya Gloria Fırtınası'na teslim - Son Dakika
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İspanya Gloria Fırtınası'na teslim

6 saat önce

İspanya'da 4 kişinin ölümüne neden olan Gloria Fırtınası yoğun kar yağışı ile birleşince 5 kentte kırmızı alarm verildi.

İspanya'da 4 kişinin ölümüne neden olan Gloria Fırtınası yoğun kar yağışı ile birleşince 5 kentte kırmızı alarm verildi.

İspanya'nın doğu kıyıları sert geçen kış mevsiminden olumsuz etkileniyor. Gloria Fırtınası'nın etkili olduğu ülkenin doğusunda kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kar yağışı özellikle Katalonya bölgesini vurdu. Katalonya bölgesindeki 21 karayolundan 15'inin tamamen kapandığı bildirildi. AP-7 karayolunda 3 kamyonun karıştığı kaza nedeniyle İspanya ile Fransa arasındaki yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan kamyonlardan birisinden 15 bin litre benzinin yola döküldüğü, Fransa ile bağlantı yolunun açılmasının bu nedenle uzadığı bildirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, okullar da tatil edildi. Bazı bölgelerde ise nehir taşkınlarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarı yapıldı. Valensiya ve Alicante kentlerinde şiddetli yağmurlar heyelanlara, ağaçların yıkılmasına, su kanallarının tahrip olmasına ve yolların hasar görmesine neden oldu. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı da iki kent için toplam 3 milyon euro tahsis etme kararı aldı.

"TEHLİKENİN HENÜZ 24 SAATİ GEÇTİ, 36 SAAT DAHA VAR"

Katalonya Sivil Savunma Direktörü Isabel Ferrer, düzenlediği basın toplantısında halkı devlet kurumlarının uyarılarını göz önünde bulundurmaya çağırdı. Ferrer, "Tehlikenin henüz 24 saati geçti. 36 saat daha var" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero ise Gloria Fırtınası'nın neden olduğu yıkımın farkında olduklarını dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu.

5 KENTTE KIRMIZI ALARM

Devlet Meteoroloji Ajansı, 50 eyaletin 23'ünde farklı seviyelerde alarm verildiğini açıkladı. Teruel ve Castellon kentlerinde deniz fırtınası, Barcelona, Girona ve Tarragona kentlerinde ise kar fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildiği belirtildi.

Öte yandan Girona kentinde 220 kişinin elektrik kesintilerinden etkilendiği belirtildi.

(İHA)

İspanya Gloria Fırtınası'na teslim

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
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