İspanya Google'a Vergi Getirmeyi Değerlendiriyor

– İspanya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nadia Calvino, İspanya yönetiminin Google'a vergi getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

– İspanya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nadia Calvino, İspanya yönetiminin Google'a vergi getirmeyi değerlendirdiğini söyledi.



Aylarca süren görüşmelerin ardından Almanya ve Fransa, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerine yüzde 3.0'lük dijital reklam geliri vergisi uygulamasının getirilmesi konusunda bir yasa tasarısı hazırlamıştı.



Google'ın ana şirketi Alphabet daha önce, söz konusu "bağlantı vergisi" gibi uygulamalar nedeniyle, Google News hizmetinin Avrupa Birliği'ndeki geleceğinin belirsiz olduğu uyarısı yapmıştı. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı