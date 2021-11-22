İspanya hükümeti 2021 yılında 30 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı - Son Dakika

İspanya hükümeti 2021 yılında 30 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı
22.11.2021 16:10
Başbakan Pedro Sanchez'in salona gelişi Tanıtım filmi Başbakan Pedro Sanchez'in konuşması İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 2021 yılı için 30 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlama vaadini gerçekleştirmiş olması sebebiyle Madrid'deki Başbakanlık konutunda tören düzenlendi.
Başbakan Pedro Sanchez'in salona gelişi
Tanıtım filmi
Başbakan Pedro Sanchez'in konuşması İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 2021 yılı için 30 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlama vaadini gerçekleştirmiş olması sebebiyle Madrid'deki Başbakanlık konutunda tören düzenlendi. Törene, Başbakan Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Sağlık Bakanı Carolina Darias katıldı.
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