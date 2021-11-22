İspanya hükümeti 2021 yılında 30 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı - Son Dakika

Başbakan Pedro Sanchez'in salona gelişi

Tanıtım filmi

Başbakan Pedro Sanchez'in konuşması İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 2021 yılı için 30 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlama vaadini gerçekleştirmiş olması sebebiyle Madrid'deki Başbakanlık konutunda tören düzenlendi. Törene, Başbakan Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Sağlık Bakanı Carolina Darias katıldı.