İspanya hükümeti doğal gaz tüketimini azaltacak enerji acil durum planını açıkladı - Son Dakika
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İspanya hükümeti doğal gaz tüketimini azaltacak enerji acil durum planını açıkladı

11.10.2022 16:03
İspanya hükümeti doğal gaz tüketimini azaltacak enerji acil durum planını açıkladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti kış döneminde doğal gaz tüketimini yüzde 5,1 ile yüzde 13,5 arasında azaltmayı amaçlayan enerji tüketim planını kabul etti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti kış döneminde doğal gaz tüketimini yüzde 5,1 ile yüzde 13,5 arasında azaltmayı amaçlayan enerji tüketim planını kabul etti.

Bakanlar Kurulunda onaylanan planla ilgili basına açıklama yapan Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, "Bu plan, enerji fiyatlarının daha uygun olmasının garanti edilmesini ve diğer Avrupalılarla daha fazla dayanışma içinde olmamızı sağlayacak stratejik bir vizyon sunmayı amaçlıyor." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yarattığı enerji krizine karşı hazırlanan ve "Daha Fazla Enerji Güvenliği" adıyla açıklanan plan gereği Mart 2023'e kadar doğal gaz tüketiminin yüzde 5,1 ile yüzde 13,5 arasında azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Enerji tasarrufu ve verimliliği, tüketicinin korunması, vergilendirme, enerji ve teknolojik özerklik, geçiş sürecinin teşviki ve Avrupa Birliği ile dayanışma olmak üzere 6 büyük eylem blokunda gruplandırılmış planda, toplam 73 önlem paketi bulunuyor.

Önlemler kapsamında, şu maddeler öne çıkıyor:

"Elektrik ve termal enerjinin daha fazla kişiye ulaşması ve hassas tüketici grubunun korunması, enerji geçişini teşvik eden önlemlere yatırım yapan haneler için vergi indirimleri uygulanması, merkezi sıcak su sistemli binalarda 1,6 milyon haneyi etkileyecek şekilde faturaların azaltılması, öz tüketimi teşvik edici yeni projelere yardım yapılması, elektrik ve gaz faturalarında şeffaflık, tasarruf ve verimlilik önlemleri uygulayan KOBİ'lere kamu finansmanı, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, diğer Avrupa ülkelerine enerji ihracat kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için altyapıların iyileştirilmesi."

Elektrik ve gaz tüketiminin parametreleri hakkında aylık bültenler yayınlanacak hükümet, bakanlıklar arası özel çalışma grupları da oluşturacak.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya hükümeti doğal gaz tüketimini azaltacak enerji acil durum planını açıkladı - Son Dakika

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