İspanya hükümeti, eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi - Son Dakika
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İspanya hükümeti, eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi

02.06.2022 17:58

İspanya hükümeti, 2021'de profesyonel basketbol kariyerini sonlandıran Pau Gasol'a sporda üstün liyakat nişanı verdi.

İspanya hükümeti, 2021'de profesyonel basketbol kariyerini sonlandıran Pau Gasol'a sporda üstün liyakat nişanı verdi.

Başbakanlık konutunda (Moncloa) düzenlenen törende Gasol'a üstün liyakat nişanını Başbakan Pedro Sanchez verdi.

Gasol'dan imzalı basketbol topunu hatıra olarak alan Sanchez, yaptığı konuşmada, "Takım oyununda hiç kimse Pau'nun yaptığı gibi kişisel becerilerini tüm takım arkadaşlarına sunmakta bu kadar başarılı olamadı. Kendisine eşlik edenleri cesaretlendirmekten ve onlara saygı duymaktan vazgeçmeyen biri. İspanyol sporunun kesin bir referansısın." ifadelerini kullandı.

Pau Gasol'un "Sahip olduğu değerleri ve ilham verme yeteneğini tüm İspanyol toplumuna yansıttığını" kaydeden Sanchez, İspanyol basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Gasol'un yakaladığı fırsatları en iyi değerlendirip, kendinden sonra gelen nesillere aktardığını vurguladı.

Gasol ise konuşmasında, "Çalışmanız ve kararlılığınızla tanınmanız her zaman güzel bir şey. 6 yaşımdan beri sevdiğim sporu yaptığım için çok şanslıyım. Heyecanla ve en iyilerle oynama hayaliyle başladım ve sonunda asla düşünemeyeceğim yerlere ulaştım." görüşlerine yer verdi.

Pau Gasol'un başarılarla dolu kariyeri

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Pau Gasol, 1999-2001 yıllarında bu formayla 2 lig ve bir Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Barcelona kariyerinin ardından NBA ekiplerinden 2001'de Memphis Grizzlies'e transfer olan Gasol, 2008'e kadar bu takımın formasını giydi. 2008-2014 yıllarında Los Angeles Lakers kadrosunda yer alan Gasol, daha sonra Chicago Bulls (2014-2016) ve San Antonio Spurs (2016-2018) ekiplerinde oynadı.

Gasol, NBA'de Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) ile yaşadığı kısa süreli deneyimlerin ardından eski takımı Barcelona'ya döndü ve kariyerini bu ekip formasıyla tamamladı.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All- Star maçında forma giyen Gasol, ABD'de geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.

Gasol İspanya Milli Takımı ile de bir Dünya (2006), 3 Avrupa (2009, 2011, 2015) şampiyonluğu ve 2 Olimpiyat ikinciliği (2008, 2012) kazandı.

İspanya hükümeti, eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi
İspanya hükümeti, eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi
İspanya hükümeti, eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi
İspanya hükümeti, eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi

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Kaynak: AA

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