İspanya hükümeti gizli servislerle ilgili 54 yıldır yürürlükteki yasayı değiştirecek - Son Dakika
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İspanya hükümeti gizli servislerle ilgili 54 yıldır yürürlükteki yasayı değiştirecek

26.05.2022 19:50
İspanya hükümeti gizli servislerle ilgili 54 yıldır yürürlükteki yasayı değiştirecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki istihbarat biriminin Pegasus casus yazılım programıyla bazı Katalan siyasetçilerin telefonlarının takibe alındığının ortaya çıkmasının ardından, 1968'den bu yana yürürlükte olan gizli servislerle ilgili yasada reform yapacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki istihbarat biriminin Pegasus casus yazılım programıyla bazı Katalan siyasetçilerin telefonlarının takibe alındığının ortaya çıkmasının ardından, 1968'den bu yana yürürlükte olan gizli servislerle ilgili yasada reform yapacaklarını açıkladı.

Başbakan Sanchez, Pegasus skandalıyla ilgili siyasi tartışmalarda, hükümete dışarıdan destek veren Katalan ve Bask siyasi partilerin baskıları sonrasında meclis genel kurulundaki özel oturumda konuştu.

Sanchez, devlet sırları ve Ulusal İstihbarat Merkezi'nin (CNI) yönetmeliğiyle ilgili yasal düzenlemeye gideceklerini duyurdu.

"Gizli servislerde kontrol ve haklara saygının güvencelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini" kaydeden Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'ni "ülkeyi sadece kendilerinin yönetme hakkı olduğunu düşünmekle ve demokratik yolsuzluğun örneği olmakla" suçladı.

Pegasus skandalı şimdiye kadar, Katalonya özerk hükümeti ile İspanya'daki merkezi hükümet arasındaki "diyalog masası" görüşmelerinin kesilmesine ve CNI Başkanı Paz Esteban'ın görevden alınmasına neden olmuştu.

İspanyol basını, Sanchez'in 54 yıldır yürürlükte olan gizli servislerle ilgili yasayı değiştirme vaadiyle Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerle yaşanan krizi kapatmayı amaçladığını yazdı.

Katalonya'da özerk hükümetin büyük ortağı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis sözcüsü Gabriel Rufian ise söz konusu dinleme skandallarıyla ilgili konuşmasında, "İspanya'da kapalı bir rejim kokuyor ve korkutan zehirli bir vatanseverlik var." ifadelerini kullandı.

Nisan ayı ortasında, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımla 30'dan fazla Katalan siyasetçi ve düşünce önderinin telefonlarının CNI tarafından takip edildiği ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: AA

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