Avrupa ülkesi enerji krizine karşı harekete geçti! Doğal gazda vergi yüzde 21'den yüzde 5'e indi - Son Dakika
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Avrupa ülkesi enerji krizine karşı harekete geçti! Doğal gazda vergi yüzde 21'den yüzde 5'e indi

20.09.2022 16:34
Avrupa ülkesi enerji krizine karşı harekete geçti! Doğal gazda vergi yüzde 21'den yüzde 5'e indi

İspanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'da başlayan enerji krizine karşı alınan önlemler kapsamında doğal gazda vergi yüzde 21'den yüzde 5'e indirildi.

İspanya Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak şekilde doğal gazda vergi oranı yüzde 21'den yüzde 5'e indirilecek.

210 MİLYON AVROLUK TASARRUF BEKLENTİSİ

Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, basına yaptığı açıklamada doğal gazda vergi indiriminin yakıt peleti ve briketinde de geçerli olacağını, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarattığı gerilimin neden olduğu enerji krizi karşısında yerli tüketicileri ve sanayiciyi desteklemeyi amaçladıklarını' söyledi. Doğal gaz kullanıcıları için üç aylık süreçte 210 milyon avroluk bir tasarruf öngördüklerini belirten Ribera, gerek duyulması halinde vergi indirimi süresinin uzatılacağını ifade etti.

BAŞBAKAN AÇIKLAMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, doğal gazda vergi indirimi olacağını 1 Eylül'de açıklamıştı. Hükümet, enerji krizinden dolayı şimdiye kadar elektrik faturasıyla bağlantılı vergilerde ise yüzde 80 oranında indirim yaparken bunun vergi mükellefleri için 10 milyar avroluk bir tasarruf yaratacağı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

İspanya, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa ülkesi enerji krizine karşı harekete geçti! Doğal gazda vergi yüzde 21'den yüzde 5'e indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa ülkesi enerji krizine karşı harekete geçti! Doğal gazda vergi yüzde 21'den yüzde 5'e indi - Son Dakika
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