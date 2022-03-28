İspanya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarına karşı önlem aldı - Son Dakika
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İspanya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarına karşı önlem aldı

28.03.2022 11:56
İspanya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik sonuçlarına karşı önlem aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşının kendi ülke ekonomilerindeki etkisini hafife indirmek için vergi indirimi, direkt ve kredi yardımı olmak üzere 16 milyar avroluk bir önlem paketi açıklayacaklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya- Ukrayna savaşının kendi ülke ekonomilerindeki etkisini hafife indirmek için vergi indirimi, direkt ve kredi yardımı olmak üzere 16 milyar avroluk bir önlem paketi açıklayacaklarını duyurdu.

Sanchez, Madrid'de katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul edilecek "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı" hakkında bilgiler verdi.

İspanya Başbakanı, 6 milyar avrosu direkt yardım ve vergi indirimi, 10 milyar avrosu da kredi kolaylığı olmak üzere toplamda 16 milyar avroluk bir paketi yürürlüğe sokacaklarını söyledi.

"Sorunları sektör sektör biliyoruz. Olmamalarını istiyoruz ama ne yazık ki savaşı ve sonuçlarını durdurmak Avrupa'daki hiçbir hükümetin elinde değil." diyen Sanchez, ilk aşamada 30 Haziran'a kadar geçerli olacak bu yardımların gerekirse uzatılacağını ve genişletileceğini kaydetti.

Sanchez, grevdeki taşımacılık sektörü çalışanları için geçen hafta sonu varılan anlaşmada belirlenen litre başına akaryakıt fiyatlarındaki 20 sentlik indirimin tüm halk için geçerliği olacağını da bildirdi.

Avrupa Birliği Konseyinin geçen hafta Brüksel'de yapılan toplantısında, İspanya ve Portekiz'in enerji politikasında kendine özel özelliğinin tanındığını hatırlatan Sanchez, geçici olarak doğal gazda belirlenecek maksimum fiyat sınırlamasının elektrik fiyatlarını da düşüreceğini ifade etti.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine karşı alacağı önlemler ve doğal gaz fiyat belirlemeleri 3 aylık (nisan-mayıs-haziran) periyodu kapsayacak.

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Ukrayna, İspanya, Vergi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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