İspanya Hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "Geçici Devlet Başkanı" Olarak...
1 saat önce
İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.
İspanya
hükümeti, Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:35 Kaynak: AA
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