Son Dakika Haberleri: İspanya Hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "Geçici Devlet Başkanı" Olarak...

İspanya Hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "Geçici Devlet Başkanı" Olarak...

1 saat önce

İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.

İspanya Hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu
İspanya hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:35 Kaynak: AA

Venezuela, İspanya, Güncel
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