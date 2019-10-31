İspanya hükümetinden Katalonya'nın e-devlet projesine karşı adım

İspanya'da sosyalist hükümet, Katalonya özerk yönetiminin e-devlet kurarak dijital ortama taşımayı planladığı bağımsızlık girişimlerini durdurmak için kanun hükmünde kararname çıkardı.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde Pedro Sanchez başbakanlığındaki geçici hükümet, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimleri önlemek için adımlar atmayı sürdürüyor.

Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Çevrimiçi ya da çevrimdışı hiçbir bağımsızlık olmayacak." dedi.

Sanchez, Bakanlar Kurulunda kabul edilen, dijital güvenlikle ilgili kanun hükmündeki kararnameyle Katalonya'daki e-devlet girişimlerinin durdurulması için son noktanın konulduğunu ifade etti.

Kararnameyle, İspanyol devletine bağlı kamu idarelerinin tüm internet sunucularının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olmasının şart koşulduğu ve veri akışının denetleneceği bildirdi.

Sanchez, bu kararnameye rağmen Katalonya özerk hükümetinin "dijital devlet" projesini sürdürmesi halinde, Katalonya'daki özerklik haklarının kısaltılması ya da merkezi hükümete devredilmesini içeren diğer yasal önlemleri almaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Katalonya özerk hükümetinin "Katalonya Cumhuriyeti'ni faal hale getirmek için" 2018 yılı sonunda başlattığı ve kamuyla paylaştığı e-devlet projesinde, dijital ortamda idari hizmetlerin verilmesin yanı sıra Katalan kimlik kartı ve dijital para basma hedefleri de bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın dış eylem planını durdurdu

Diğer yandan, Katalonya özerk hükümetinin, yurt dışında Katalan elçilikleri açılmasını öngören "2019-2022 AB ile İlişkiler ve Dış Eylem Planı", İspanya hükümetinin yaptığı itirazın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle otomatik olarak durduruldu.

İspanya hükümeti, Katalonya özerk hükümetinin 25 Haziran'da kabul ettiği söz konusu dış eylem planına, anayasa tarafından belirlenen İspanya devletinin dış politikadaki yetkilerini baltaladığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

Anayasa Mahkemesinin, İspanya hükümetinin itirazını kabul etmesiyle otomatik olarak durdurulan Katalonya'nın "2019-2022 AB ile İlişkiler ve Dış Eylem Planı'nın", diğer bağımsızlık yanlısı girişimler gibi iptal edilmesi bekleniyor.

İspanya'da Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya bağımsızlık yanlısı referandum yapılmış ve ardından 27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunda tek taraflı bağımsızlık kararı alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, hem referandumu hem de tek taraflı bağımsızlık kararını tamamen geçersiz sayarak, iptal etmişti.

Söz konusu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden tutuklu olan 9'u hakkında Yüksek Mahkeme tarafından 9 ila 13 yıl hapis cezaları verilmişti.

Yüksek Mahkeme'nin 14 Ekim'de açıkladığı mahkumiyet kararından sonra Katalonya'da Barselona merkezli kitlesel protestolar düzenleniyor.

Katalonya'da 18. gününe giren olaylarda 650'den fazla kişi yaralanıp, 200'ün üzerinde kişi de gözaltına alındı.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, "Katalonya'nın kendi geleceğine karar verme hakkının geri dönüşü olmadığını" söylese de, İspanya hükümeti bu konunun asla müzakere edilmeyeceğini vurguluyor.