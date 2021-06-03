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İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1) - Son Dakika

İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1)

03.06.2021 18:18

İspanya, Libya'daki iç savaş nedeniyle yıllar önce kapattığı Trablus Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirdi.

İspanya, Libya'daki iç savaş nedeniyle yıllar önce kapattığı Trablus Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirdi.

Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mevkidaşı Abdulhamid Dibeybe ile başkent Trablus'taki başbakanlık konutunda bir araya geldi.

Dibeybe ve Sanchez, heyetler arası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın açıklaması yaptı.

Libya Başbakanı Dibeybe, Sanchez ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirme yollarını ele aldıklarını belirtti.

Libya ile İspanya arasındaki diplomatik ilişkilerin yıllar sonra en üst seviyeye dönmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Dibeybe, ülkesinin, yıllar süren savaş ve yıkımdan sonra istikrar ve toparlanma yolunda yeni bir aşamaya tanık olduğunu kaydetti.

İspanya'nın Trablus'taki büyükelçiliğinin yeniden açılmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Dibeybe, "Bu adımın, İspanya Krallığı'nın iki ülke ilişkilerinin seviyesini yükseltmedeki ciddiyetinin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Libya Başbakanı, "İki ülke arasında hava trafiğinin yeniden başlatılmasını ve Libyalılara vize verilmesini kolaylaştırarak türden daha fazla olumlu adımın atılmasını dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Dibeybe, İspanyol heyetiyle görüşmede, 2008'den bu yana atıl durumda olan Libya-İspanya Ortak Komisyonunun yeniden faaliyete geçirilerek iki ülke arasında daha önce imzalanan tüm anlaşmaların değerlendirilmesi ve bunlardan mümkün olanların belirlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ekonomi, kalkınma, ticaret ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunacak çeşitli alanlarda bir dizi mutabakat zaptı da imzalandıklarını kaydeden Dibeybe, İspanyol petrol ve doğal gaz şirketi Repsol'ü ve Libya'daki diğer İspanyol şirketlerini çalışmalarını artırmaları konusunda teşvik ettiklerini dile getirdi.

Dibeybe ayrıca, bazı kanser hastası Libyalıların İspanya'daki hastanelerde tedavi edilmesi kabul ettiği için İspanya hükümetine teşekkür etti.

İspanya, Libya'daki elçiliğini yeniden açtı

İspanya Başbakanı Sanchez de iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme ve diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletme arzusunda olduklarını vurguladı.

Sanchez, ülkesinin bu dönemde Libya'daki istikrar ve uzlaşı çabalarına desteklediğini kaydetti.

Ziyareti kapsamında Libya'daki iç savaş nedeniyle yıllardır kapalı olan İspanya'nın Trablus Büyükelçiliğini yeniden açtıklarını belirten Sanchez, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına ve ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak için Libya vatandaşlarına Schengen vizesi vermek üzere konsolosluk hizmetlerine başladıklarını duyurdu.

İki ülke ilişkilerinin "sadece petrol ve gazdan ibaret olmadığının" altını çizen İspanya Başbakanı, İspanyol şirketlerinin Libya'da sağlık, yeniden inşa, altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve hayvancılık alanlarında çalışması için büyük ilgi duyan bir iş insanı heyetinin kendisine bu ziyarette eşlik ettiğini belirtti.

Sanchez ayrıca, uluslararası toplumun, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen genel ve başkanlık seçimlerini desteklediğini kaydetti.

Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan ve 42 yıllık Muammer Kaddafi iktidarına son veren devrimin ardından bazı bölgeleri ve uluslararası havalimanını kontrol eden silahlı gruplar ile orduya bağlı güçler arasında çatışmalar çıkmış, özellikle 2014'te olayların şiddetlenmesi üzerine birçok ülke, Libya'daki diplomatik misyonlarını boşaltıp vatandaşlarını tahliye etmişti.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumunca, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1)
İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1)
İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1)
İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1)
İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1)

İspanya, Tripoli, Savaş, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya iç savaş nedeniyle kapattığı Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açtı (1) - Son Dakika


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