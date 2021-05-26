İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti

26.05.2021 14:22
İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya'da 1936-1939 yılları arasında çıkan iç savaşta Francisco Franco'ya karşı farklı ülkelerden gelenlerle oluşturulan Uluslararası Tugaylar'ın hayattaki son üyesi Josep Almudever Mateu, 101 yaşında yaşamını yitirdi.

İspanya'da 1936-1939 yılları arasında çıkan iç savaşta Francisco Franco'ya karşı farklı ülkelerden gelenlerle oluşturulan Uluslararası Tugaylar'ın hayattaki son üyesi Josep Almudever Mateu, 101 yaşında yaşamını yitirdi.

İspanya'da 1936-1939 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşta, diktatör General Francisco Franco'ya karşı farklı ülkelerden gelenlerle oluşturulan Uluslararası Tugaylar'ın hayattaki son üyesi Josep Almudever Mateu, Fransa'da 23 Mayıs'ta 101 yaşındayken hayatını kaybetti. Uluslararası Tugay Dostları Derneği'nden (AABI) yapılan açıklamada, Almudever Mateu'nun Franco rejimine ait toplama kamplarında kaldığı ve silah arkadaşlarının öldürülmesine tanıklık ettiği belirtildi.

35 BİN KİŞİLİK ASKERİ BİRLİĞİN HAYATTAKİ SON ÜYESİYDİAçıklamada, Josep Almudever Mateu'nun 1919 yılında Marsilya'da doğduğu, 1936 yılında henüz 17 yaşındayken İspanyol Cumhuriyetçi Ordusu'na gönüllü olarak katıldığı ve iç savaşta Cumhuriyetçilerle birlikte Teruel'de savaştığı belirtildi. Savaşta aldığı yaraların ardından Uluslararası Tugaylar'a katılan Almudever Mateu, Cumhuriyetçilerin yenilmesiyle Alicante'de esir alındı.TOPLAMA KAMPLARINI GÖRDÜ

AABI, Almudever Mateu'nun Almendros ve Albatera'da daha sonra da Portaceli, Modelo, Valencia ve Aranjuez'de Franco rejiminin toplama kamplarında ve hapishanelerinde kaldığını ifade etti. O dönemlerde silah arkadaşlarının öldürülmesine de tanıklık ettiğini ifade eden Almudever Mateu, Fransa'da sürgünde yaşamını yitirdi. AABI Dernek Başkanı Almudena Cros, Almudever Mateu'nun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşlarda ve hapishanelerde olgunlaşmış güçlü kalbe ve büyük zekaya sahip bir adamdı. İspanyol Cumhuriyeti'nin acımasızca kaderine terk edildiğini söylemekten asla vazgeçmedi" dedi.


İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti
İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti
İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti
İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti

Francisco Franco, İspanya, Fransa, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İspanya İç Savaşı'nda Uluslararası Tugaylar'ın son üyesi 101 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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