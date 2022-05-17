İspanya ile Fas'ın Ceuta ve Melilla'daki kara sınırları 795 gün sonra yeniden açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya ile Fas'ın Ceuta ve Melilla'daki kara sınırları 795 gün sonra yeniden açıldı

17.05.2022 10:47
İspanya ile Fas'ın Ceuta ve Melilla'daki kara sınırları 795 gün sonra yeniden açıldı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla kentlerindeki Fas-İspanya kara sınırları, Kovid-19 salgını ve iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle kapalı kaldığı 795 günün ardından yeniden hizmete girdi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla kentlerindeki Fas-İspanya kara sınırları, Kovid-19 salgını ve iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle kapalı kaldığı 795 günün ardından yeniden hizmete girdi.

İspanya'nın Batı Sahra politikasında Fas'ın çözüm önerisinden yana dış politikasında değişiklik yapmasıyla birlikte 13 Mart'tan bu yana normalleşme sürecine giren İspanya-Fas ilişkilerinde yeni adım atıldı.

Ceuta ve Melilla kentlerindeki kara sınırları, 795 gün sonra yeniden açıldı.

Tarihte ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kalan Melilla'daki Beni-Enzar sınır geçidinde gece yarısındaki açılışa bölgesel yönetimin üst düzey yetkilileri de katıldı.

İspanya ve Fas dışişleri bakanları, bir hafta önce Kazablanka'da yaptıkları toplantıda, ikili ilişkilerdeki normalleşme süreci kapsamındaki yol haritasının bir taşı olarak Ceuta ve Melilla sınırlarının açılacağını duyurmuştu.

Sınırların açılmasıyla çok sayıda Faslı ve İspanyol'un karşı tarafa geçtiği bildirildi.

İspanya-Fas ilişkileri

İki ülke arasındaki kriz, İspanya'nın Batı Sahra'da Polisario Cephesi'nin Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi 22 Nisan 2021'de Kovid-19 tedavisi görmesi için ülkeye getirmesi ve Fas'ın buna tepki vererek hemen Büyükelçisi'ni geri çekmesiyle başlamıştı.

Fas yönetiminin 17-19 Mayıs 2021'de Ceuta'da sınır kontrolünü bırakması sonucu 8 bin 500'den fazla düzensiz göçmenin yüzerek sahilden İspanya tarafına geçmesi de iki ülke arasındaki gerginliği artırmış, İspanya sınıra ordu göndermişti.

Yaklaşık 10 ay boyunca üst düzey temasların durduğu İspanya ve Fas ilişkileri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Fas Kralı 6. Muhammed'e 13 Mart'ta gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamasıyla yeni bir sürece girmişti.

Sanchez'in ramazanda Fas'a giderek, Kral 6. Muhammed ile iftar programına katılmasıyla normalleşme süreci başlamıştı.

Son olarak İspanya Başbakanı Sanchez, Savunma Bakanı Margarita Robles ve İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın cep telefonlarının, İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılım programınca 2021 Mart ve Haziran aylarında (Fas ile krizin olduğu dönemde) izinsiz giriş yapılarak dinlenmesi olaylarının arkasında Fas'ın olduğu iddiaları ortaya atılsa da İspanyol hükümeti, Fas'ı suçlayacak söylemlerden kaçınmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İspanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya ile Fas'ın Ceuta ve Melilla'daki kara sınırları 795 gün sonra yeniden açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 16:58:58. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya ile Fas'ın Ceuta ve Melilla'daki kara sınırları 795 gün sonra yeniden açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement