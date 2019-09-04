Son Dakika Haberleri: İspanya, İran'ı yendi ve gruptan lider çıktı!
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İspanya, İran'ı yendi ve gruptan lider çıktı!

6 saat önce

Salon: GuangzhouHakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh...

İspanya, İran'ı yendi ve gruptan lider çıktı!, System.String[]

Salon: Guangzhou


Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)


İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8


İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13


1. Periyot: 18-21


Devre: 33-31


3. Periyot: 52-53


Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı. Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Kamerun, İspanya, Kanada, İran, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:34 
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