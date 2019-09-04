İspanya, İran'ı yendi ve gruptan lider çıktı!

Salon: Guangzhou



Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)



İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8



İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13



1. Periyot: 18-21



Devre: 33-31



3. Periyot: 52-53



Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı. Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.