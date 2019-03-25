Son Dakika Haberleri: İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyor"

İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyor"

1 saat önce

İspanya, Golan Tepeleri'nin durumuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini belirterek, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.

İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Egemenliğini Tanımıyor
İspanya, Golan Tepeleri'nin durumuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini belirterek, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi.

İspanya Hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in aldığı bazı kararlarla örtüşen, Golan Tepeleri ile ilgili tavrını koruduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor."

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İsrail, Golan Tepeleri, Güncel
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