İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika

İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası

48 dakika önce

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kabinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan bakan sayısı ikiye çıktı.

İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kabinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan bakan sayısı ikiye çıktı.

Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Kovid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya'da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de çıkmıştı.

Ülkede, Senato ve Meclis'in dışında özerk yönetimlerin parlamentolarında da koronavirüs bulaşan siyasetçilerin olduğu haberleri gelirken, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Senato ve Meclis'teki tüm çalışmaların iki hafta boyunca askıya alındığı duyurulmuştu.

Bu arada, hükümetin tavsiyeleri doğrultusunda, Madrid, Rioja, Bask ve Katalonya'dan sonra diğer tüm özerk yönetimlerin talimatıyla İspanya genelinde 9,5 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek şekilde okullar ve üniversiteler iki hafta süreyle kapatıldı.

Diğer yandan, Katalonya özerk hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle, toplamda yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Igualada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui ve Odena yerleşim yerlerini karantinaya alma talimatı verdi.

Alınan yeni kararlarla, Barselona'nın turistik yerlerinden Kutsal Aile Bazilikası ziyarete kapatılırken, Katolik dininin önemli bayramlarından olan Paskalya dolayısıyla yapılacak toplu ayinler ve etkinlikler de iptal edildi.

Ülke ekonomisine de ciddi zarar veren koronavirüsten dolayı Madrid borsası Ibex 35, perşembe günü eksi yüzde 14,06 ile tarihindeki en büyük düşüşle kapattı.

İspanya'da son resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 86 olurken, toplam vakanın 3 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:18 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi
01:10 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
01:06 Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
01:05 Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu
01:04 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:22:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]