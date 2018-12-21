Son Dakika Haberleri: İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı

İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı

4 saat önce

İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapması protesto ediliyor.

İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı, System.String[]
İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapması protesto ediliyor. Barselona bağlantılı bin kadar tren seferi iptal edildi, yollar trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:23 

Kabine, İspanya, Barselona, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona, Valencia'dan Jeison Murillo'yu Kiraladı Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Orkun Kökçü, İspanya Liginde Oynamak İstiyor

Katalanlar Sokağa Döküldü, Barselona Karıştı TMSF'den "Cem Uzan Paris'te Davayı Kazandı" Haberlerine Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 21:04:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]