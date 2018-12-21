İspanya karşıtı gösteriler Barselona'da hayatı felce uğrattı
4 saat önce
İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapması protesto ediliyor.
İspanya
'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu
toplantısını Barselona
'da yapması protesto ediliyor. Barselona bağlantılı bin kadar tren seferi iptal edildi, yollar trafiğe kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:23
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