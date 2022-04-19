İspanya, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açacak - Son Dakika
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İspanya, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açacak

19.04.2022 18:39
İspanya, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelecek günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceği ve buradaki büyükelçiliğin yeniden açılacağı bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelecek günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceği ve buradaki büyükelçiliğin yeniden açılacağı bildirildi.

Sanchez, yaptığı açıklamada, İspanyol toplumunun Ukrayna halkıyla yakınlığının ve hükümetin vaadinin bir göstergesi olarak İspanya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kısa bir sürede tekrar açılacağını ifade etti.

İspanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı 25 Şubat'ta Kiev'deki büyükelçiliğini kapatmış, büyükelçi Silvia Cortes Marin ve diğer personelini geri çekmişti.

Öte yandan, hükümet kaynaklarınca İspanyol basınına verilen bilgiye göre, Sanchez gelecek günlerde Kiev'e gidecek ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

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Ukrayna, İspanya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açacak - Son Dakika


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