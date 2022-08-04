Alabora olan yelkenlide 16 saat hayatta kalmayı başaran Fransız denizci kurtarıldı - Son Dakika
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Alabora olan yelkenlide 16 saat hayatta kalmayı başaran Fransız denizci kurtarıldı

04.08.2022 12:50

İspanya kıyılarında alabora olan yelkenlideki 62 yaşındaki Fransız, İspanyol sahil güvenlik ekibinin zorlu operasyonuyla 16 saat sonra kurtarıldı.

İspanya kıyılarında alabora olan yelkenlideki 62 yaşındaki Fransız, İspanyol sahil güvenlik ekibinin zorlu operasyonuyla 16 saat sonra kurtarıldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan pazar günü yola çıkan 12 metrelik "Jeanne Solo Sailor" adlı yelkenliden pazartesi gece saatlerinde acil durum sinyali gönderildi. İspanya'nın Galiçya bölgesinden Sisargas Adaları'na 14 mil uzaklıktaki tekneden gelen sinyal üzerine İspanyol sahil güvenlik ekibi harekete geçti. 5 dalgıcı taşıyan bir kurtarma gemisi yola çıkarken, aramaya yardım için gönderilen 3 helikopterden biri tekneyi alabora olmuş halde buldu. Bölgeye ulaşan dalgıçlardan biri, yelkenlideki adama dair yaşam belirtisi alabilmek için yelkenlinin gövdesine vurdu. Yelkenlinin iç kısmındaki denizci de içeriden kurtarma ekibine karşılık verdi. Havanın kararması ve şiddetli dalga nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemezken, ekipler batmasını önlemek için yelkenliye yüzdürme balonları bağladı ve sabaha kadar bekledi. Günün ağarmasıyla birlikte 2 dalgıç, yelkenlinin alt kısmına yüzerek 62 yaşındaki Fransız denizciyi kurtardı. Tekne alabora olduktan sonra 16 saat boyunca hayatta kalmayı başaran adam, gerekli kontroller için hastaneye götürüldü. - MADRİD

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Kaynak: İHA

Portekiz, İspanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alabora olan yelkenlide 16 saat hayatta kalmayı başaran Fransız denizci kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alabora olan yelkenlide 16 saat hayatta kalmayı başaran Fransız denizci kurtarıldı - Son Dakika
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