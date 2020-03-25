İspanya, korona virüsle mücadelede NATO'dan yardım istedi - Son Dakika

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İspanya, korona virüsle mücadelede NATO'dan yardım istedi
6 saat önce
Korona virüsle mücadelede zorlanan İspanya, NATO'dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istedi.
Korona virüsle mücadelede zorlanan İspanya, NATO'dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istedi.
Yüzlerce vatandaşını korona virüs nedeniyle kaybeden ve virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya, NATO'dan yardım istedi. İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, NATO ortaklarından virüs tanı kitleri, solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlar istediklerini açıkladı.
Korona virüs nedeniyle ölü sayısında Çin'i geçen İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 47 bin 610'a ulaştı. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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