İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı - Son Dakika Dünya

İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı

6 saat önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.

İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.


Olağanüstü hal kararının, 7 saatten fazla süren Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Euronews.com'da Görüntüle

İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 07:31:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]