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İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı
6 saat önce
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.
Olağanüstü hal kararının, 7 saatten fazla süren Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:03
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