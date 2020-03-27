İspanya koronavirüsle mücadele kapsamında Fransa ile kara sınırını kapattı - Son Dakika

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İspanya koronavirüsle mücadele kapsamında Fransa ile kara sınırını kapattı
6 saat önce
Kovid-19'dan İtalya'dan sonra en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İspanya yayılmayı önlemek Fransa ile kara sınırlarını geçici olarak kapattı.
Kovid-19'dan İtalya'dan sonra en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İspanya yayılmayı önlemek Fransa ile kara sınırlarını geçici olarak kapattı. Karar üzerine İspanyol polisi Irun kentindeki karayolunda Fransa'dan ülkeye giriş yapmaya çalışan yabancı araçları geri çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:51 Kaynak: AA
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