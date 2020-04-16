İspanya Kovid-19 mağdurlarına yönelik ek tedbirler getiriyor - Son Dakika
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İspanya Kovid-19 mağdurlarına yönelik ek tedbirler getiriyor

6 saat önce

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yol açtığı ekonomik krizden en fazla mağdur olan vatandaşlarına yardım için ek önlemler almaya hazırlanıyor.

İspanya Kovid-19 mağdurlarına yönelik ek tedbirler getiriyor, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede yol açtığı ekonomik krizden en fazla mağdur olan vatandaşlarına yardım için ek önlemler almaya hazırlanıyor.

Koalisyon ortağı iki siyasi partinin liderleri Başbakan Pedro Sanchez ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krize karşı yeni önlemler alınması konusunda anlaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Göç ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jose Luis Escriva, salgın yüzünden işini kaybeden ve herhangi bir yardım almayan vatandaşlara mayıs ayından itibaren "asgari geçim" adı altında maaş başlanacağını duyurdu.

Escriva, yeni yardımlarla ilgili detayların ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu toplantısında netleşeceğini kaydetti.

İspanyol basını ise "asgari geçim" yardımının yaklaşık 3 milyon kişiye yapılacağını ve ilk etapta aylık 500 ila 850 avroluk ödemenin planlandığını iddia etti.

Katalonya Başkanı'ndan insani kriz uyarısı

İspanya'da yabancı gazetecilerle video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Katalonya Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Quim Torra, "Beni en çok endişelendiren Kovid-19'un insani krize dönüşme olasılığıdır. Şu anda bir sosyal ve ekonomik kriz yaşıyoruz ama bunun insani krize de dönüşme olasılığı var." dedi.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) revize ettiği 2020 tahminlerine göre, İspanyol ekonomisinde yüzde 8'lik daralma öngörüldüğünü hatırlatan Torra, "Bu daralmanın Katalonya'da iki haneli bir rakam olmasını bekliyoruz. Daha da kötü olabilir. Şu ana kadar salgından dolayı Katalonya'da yaklaşık 700 bin kişi işini kaybetti. Bu sayı daha sonra iki katına çıkabilir. Hükümetin asgari geçim yardımını destekliyoruz ama bunun yeterli olamayacağını biliyoruz. Bizim istediğimiz, geçmişte olduğu gibi bu krizin faturasının da vatandaşlara ve şirketlere ödettirilmemesi." şeklinde konuştu.

"Turizm sektöründe gerçekten yıkıcı sonuçlar olabilir"

Katalonya'nın en büyük gelir kaynaklarından turizmin Kovid-19'dan en fazla etkilenecek sektörlerin başında geldiğine dikkati çeken Torra, "Turizm sektöründe gerçekten yıkıcı sonuçlar olabilir. İstikrar öngörülmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Geçmişte bankalar için 60 milyar avro kurtarma yardımı alan İspanyol devleti, şimdi ülkedeki şirketleri ve insanları kurtarmak için bu rakamın iki hatta üç katını alabilir. Halkın likidite ihtiyacının karşılanması için kamu kurumları gerekirse gırtlağına kadar borçlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Torra, Katalonya'da erken yerel parlamento seçimlerinin yapılacağına ilişkin ocak ayındaki açıklamasının şu anda geçerliliğinin bulunmadığını, önceliklerinin sadece Kovid-19'la mücadele olduğunu söyledi.

İspanya'da büyük şirketler "savaş ekonomisine" geçiyor

İspanya'daki büyük endüstri, enerji ve finans şirketlerinin, Kovid-19'un ülkede geçmişte benzeri bulunmayan krize yol açması nedeniyle "savaş ekonomisine" geçme yönünde karar almaya hazırlandıkları öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında büyük firmaların yönetim kurulları, "zaruret gerektiren ürünlere yönelme, emniyet, ordu ve sağlık kurumları da elektrik ve iletişim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması" gibi bazı kararlar alabilecek.

Ayrıca, üst düzey yöneticilere prim ödemelerinin durdurulduğu bilgisi alındı.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 130'a, toplam vaka sayısı 182 bin 816'ya ulaştı. Bu kişilerden 74 bin 797'si iyileşti.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:50 Kaynak: AA

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