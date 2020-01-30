İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı - Son Dakika Spor

İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı

6 saat önce

Futbolda İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı.

İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı, System.String[]

Futbolda İspanya Kral Kupası 5. turunda şimdiye kadar oynanan maçlarda favori takımlar galip gelerek son 8'e kaldı.

Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında Real Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vincius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı.

Kupada perşembe akşamı Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.

Real Madrid, Sevilla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor
Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 07:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya Kral Kupası 5. tur maçlarında sürpriz olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]