İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi - Son Dakika Spor

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi

49 dakika önce

İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda deplasmanda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa'ya 2-1 yenilen Atletico Madrid elendi.

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi, System.String[]

İspanya futbol Kral Kupası 3. turunda deplasmanda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa'ya 2-1 yenilen Atletico Madrid elendi.

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar çıktı.

Kupanın en büyük sürprizini Atletico Madrid'i eleyen Cultural Leonoesa yaptı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Benito ile (Dk. 108) golü bulan Leonesa, son 16'ya kaldı.

İspanya Süper Kupasını finalde penaltılarda Real Madrid'e kaybeden Atletico Madrid, ligde de deplasmanda Eibar'a karşı 2-0 yenilmişti.

Kral Kupası'nda diğer sürprizleri, Eibar'ı 3-1 yenerek eleyen 3. lig takımı Badajoz, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda bulunduran Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla turnuva dışında bırakan 2. lig takımı Mirandes ve Real Betis'i penaltılarda eleyen 2. lig takımı Rayo Vallecano yaptı.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler cuma günü belli olacak.

Atletico Madrid, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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