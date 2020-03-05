İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad 32 yıl sonra finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad 32 yıl sonra finalde - Son Dakika Spor

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad 32 yıl sonra finalde

55 dakika önce

İspanya Futbol Kral Kupası'nda Mirandes'i eleyen Real Sociedad, 32 yıl sonra finale kaldı.

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad 32 yıl sonra finalde, System.String[]

İspanya Futbol Kral Kupası'nda Mirandes'i eleyen Real Sociedad, 32 yıl sonra finale kaldı.

Kral Kupası'nda yarı finale kalan tek 2. lig takımı olan Mirandes ile karşılaşan Real Sociedad, 2-1 kazandığı ilk maçın ardından rakibini deplasmanda oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal attı.

Kral Kupası tarihinde altı kez final oynayan ve 1909 ve 1987'de iki kez bu kupayı kazanan Real Sociedad, son olarak 1988 yılında finale kalmış ve Barcelona'ya 1-0 yenilmişti.

Kupada diğer finalist bu akşam oynanacak Granada- Athletic Bilbao maçında belli olacak.

Kral Kupası'nı 23 kez ile, Barcelona'nın ardından en fazla kazanan ikinci takım olan Athletic, Granada'ya karşı sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise Athletic Bilbao maçıyla ilgili İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir maç. Finale kalmak herkesin hayali. Bu maça çok büyük önem veriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini sahada vermeliyiz. Final için iki gole ihtiyacımız var ve bunu yapmaya çalışacağız." demişti.

Real Sociedad, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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