İspanya Kralı 40 Yıl Aradan Sonra İlk Kez Irak'ta
1 saat önce
İspanya Kralı VI. Felipe, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti.
İspanya Kralı
VI. Felipe, Irak
'ın başkenti Bağdat
'ı ziyaret etti. Kral Felipe'nin ziyareti İspanyol kraliyet ailesi tarafından 40 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.
İspanya Kralı VI. Felipe temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Kral Felipe, ziyareti sırasında terörle mücadele kapsamında ülkede görev yapan İspanyol askerlerini ziyaret etti. Kral Felipe daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Kral Felipe'nin ziyareti İspanyol kraliyet ailesi tarafından 40 yıl sonra ülkeye yapılan ziyaret olması bakımından önem taşıyor.
Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık
2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan ederek, ülke topraklarının terör örgütünden kurtarıldığını duyurmuştu. Irak'ın açıklamasına rağmen ülkede hala İspanyol askerleri bulunuyor. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:20 Kaynak: İHA
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