İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (1) - KUDÜS - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (1) - KUDÜS - Son Dakika

İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (1) - KUDÜS

6 saat önce

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (1) - KUDÜS

Kral Juan Carlos, Cumhurbaşkanı, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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