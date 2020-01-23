İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (1) - KUDÜS - Son Dakika

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İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (1) - KUDÜS
6 saat önce
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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