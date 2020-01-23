Son Dakika › Güncel › İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (2) - KUDÜS - Son Dakika
İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail'de (2) - KUDÜS
6 saat önce
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen İspanya Kralı 6. Felipe, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:53 Kaynak: AA
Son Dakika İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Ağlama Duvarı'nda dua etti Beyaz Saray'ın Youtube hesabından yapılan paylaşımda Trump-Ruhani hatası göze çarptı "Yüzyılın Anlaşması" için İsrail basınından ilginç iddia! 28 Ocak'a dikkat çekildi Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır