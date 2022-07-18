Son dakika haberi... İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni çatışmanın ortasında kaldı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni çatışmanın ortasında kaldı: 5 yaralı

18.07.2022 21:27

Son dakika haberlerine göre İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni Felipe Juan Froilan, doğum gününü kutladığı gece kulübünde çıkan silahlı çatışmasının ortasında kaldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni Felipe Juan Froilan, doğum gününü kutladığı gece kulübünde çıkan silahlı çatışmasının ortasında kaldı. Çatışmada 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni Felipe Juan Froilan, silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Felipe Juan Froilan, Marbella kentinde Costa del Sol Gece Kulübü olarakta bilinen Opium Beach Club'ta dün gece 24'üncü yaş gününü kutladığı sırada kulübün VIP bölümünde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı çatışma çıktı. Froilan'ın olayla bir ilgisi olmadığı ve yara almadan kurtulduğu belirtildi. Çatışmanın Hollanda ve İrlanda uyruklu iki kişi arasında patlak verdiği ifade edilerek, İrlandalı şahsın Hollandalı şahıs ile tartışmasının ardından kulüpten atıldığı, daha sonra geri gelerek Hollandalı şahsa bıçakla saldırdığı ve Hollandalı şahsın saldırıya silahını çekerek karşılık verdiği belirtildi. 4 kişinin silahla vurulduğu ve Hollandalı şahsın bıçakla yaralandığı aktarıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlerde, silahlı çatışmanın Malaga'da faaliyet gösteren rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki bir hesaplaşmayla ilgili olduğu öne sürüldü. Telefon kamerası ile kaydedilen görüntülerde, silah seslerinin müzik sesini bastırması ile kulüpte bulunanların panikle kaçtığı ve güvenli gördüğü yerlerde kendini korumaya aldığı görüldü.

(Serkan Bayar - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni çatışmanın ortasında kaldı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni çatışmanın ortasında kaldı: 5 yaralı - Son Dakika
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