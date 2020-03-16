İspanya Kralı 6. Felipe, tahtı kendisine bırakan babasının emekli maaşını kesti, reddi miras yaptı

Kral 6. Felipe, hakkında "yolsuzluk" iddiaları çıkan 82 yaşındaki babası emekli Kral Juan Carlos ile ekonomik tüm bağlarını kopardı.

İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos 'un devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek, reddi miras yaptı.

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