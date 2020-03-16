Son Dakika › Dünya › İspanya Kralı 6. Felipe, tahtı kendisine bırakan babasının emekli maaşını kesti, reddi miras yaptı - Son Dakika Dünya
İspanya Kralı 6. Felipe, tahtı kendisine bırakan babasının emekli maaşını kesti, reddi miras yaptı
6 saat önce
İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaşı kesti
İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek, reddi miras yaptı.
Kral 6. Felipe, hakkında "yolsuzluk" iddiaları çıkan 82 yaşındaki babası emekli Kral Juan Carlos ile ekonomik tüm bağlarını kopardı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:49
Son Dakika Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi