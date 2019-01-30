İspanya Kralı'nın Irak Bayrağı Skandalı
40 dakika önce
- İspanya Kralı'nın Irak bayrağı skandalıERBİL - Irak'a gelen İspanya Kralı VI. Felipe'yi taşıyan uçakta Irak'ın 29 yıl önce kullandığı bayrağı taşıması şaşkınlığa neden oldu.
- İspanya Kralı
'nın Irak
bayrağı skandalı
ERBİL - Irak'a gelen İspanya Kralı VI. Felipe'yi taşıyan uçakta Irak'ın 29 yıl önce kullandığı bayrağı taşıması şaşkınlığa neden oldu. Yaşanan siyasi krizin ardından Kral özür diledi.
İspanya Kralı VI. Felipe'yi taşıyan uçağın Bağdat
havalimanına iniş yapar yapmaz 1968'de iktidara gelen devrik Baas partisinin bayrağını taşıması görenleri hayrete düşürdü. Görüntülerin haber kanalları ve sosyal medyada yayılması üzerine Iraklı yetkililerin bir kısmı suçu Irak'ın İspanya Büyükelçiliği'nin üzerine attı. Konuyla ilgili açıklama yapan Irak'ın İspanya Büyükelçiliği, elçilik binalarında 2003'te Saddam rejiminin devrilmesinin ardından değiştirilen yeni bayrağın kullanıldığını söyledi.
İspanya özür diledi
Skandalın ardından açıklama yapan İspanya'nın Bağdat Büyükelçiliği özür dileyerek hatanın pilottan kaynaklandığını açıkladı. Tarihi ziyaretin çok iyi geçtiğini söyleyen İspanya'nın Bağdat Büyükelçiliği, yapılan hatanın telafi edileceğinin garantisini verdi. İspanya uçağındaki Irak bayrağı 1968 yılında Baas rejiminin 1990 yılına kadar kullandığı bayraktır. Saddam Hüseyin
1991 yılında 3 yıldızın arasına el yazısıyla "Allah-u Ekber" ekledi. 2003'te Saddam'ın devrilmesinin ardından bayraktaki 3 yıldızlar kaldırıldı yerine Saddam'ın el yazısıyla yazılan "Allah-u Ekber" yerine farklı hatla "Allah-u Ekber" yazıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:13 Kaynak: İHA
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