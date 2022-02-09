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İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı - Son Dakika

İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı

09.02.2022 17:33
İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı

İspanya Kralı VI. Felipe'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

İspanya Kralı VI. Felipe'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kralı VI. Felipe'nin korona virüse yakalandığı duyuruldu. Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı. 54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi. Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi.

Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

İSPANYA'DA AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor. Toplam 10 milyon 439 bin 302 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

(İHA)

İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı
İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı

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Kral Juan Carlos, Koronavirüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İspanya Kralı VI. Felipe korona virüse yakalandı - Son Dakika


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