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İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.
13 dakika önce
İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı. - İSTANBUL
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