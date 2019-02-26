İspanya Mahkemesi Shakira'yı İfadeye Çağırdı
34 dakika önce
İSPANYA'NIN EFE ajansının haberinde, Barselona'daki Esplugues de Llobregat mahkemesi 2 No'lu kısım hakiminin, mali savcılık tarafından Shakira hakkında yapılan dava açma başvurusunu kabul ettiği bildirildi.
İSPANYA'NIN EFE
ajansının haberinde, Barselona
'daki Esplugues de Llobregat mahkemesi 2 No'lu kısım hakiminin, mali savcılık tarafından Shakira
hakkında yapılan dava açma başvurusunu kabul ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Kolombiyalı şarkıcının mahkemeye ifade vermeye çağrıldığı belirtildi. Mahkeme kaynakları, Shakira'nın hakkındaki soruşturmaya ilişkin İspanyol adli kurumlarıyla iş birliğine hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.
6 MALİ SUÇ
Savcılığın sunduğu iddianamede, Shakira, İspanya
'da vergi ödememek için oturumunu Bahama
Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor. İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş, vergi mükellefi sayılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:25
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