Son Dakika Haberleri: İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti

İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti

1 saat önce

İspanya Ordusu'na ait mayın arama gemisi Çanakkale'den geçti.

İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti, System.String[]
İspanya Ordusu'na ait mayın arama gemisi Çanakkale'den geçti. Savaş gemisine boğaz geçişi sırasında iki sahil güvenlik botu refakat etti.

İspanya Ordusu'na Ait M36 "TAJO" isimli mayın gemisi saat 13.00'da iki sahil güvenlik botu nezaretinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara denizine doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

İspanya, Çanakkale, Güncel
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