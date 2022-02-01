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İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara cinsel istismar iddialarını araştıracak - Son Dakika

İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara cinsel istismar iddialarını araştıracak

01.02.2022 15:29
İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara cinsel istismar iddialarını araştıracak

İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını soruşturmak için araştırma komisyonu kurulması yönünde ilk adımı attı.

İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını soruşturmak için araştırma komisyonu kurulması yönünde ilk adımı attı.

İktidardaki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ile ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Bask'taki EH Bildu'nun girişimiyle hazırlanan, İspanya'da Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştırmak için bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin, Genel Kurul'da görüşülmesine onay verildi.

Önergeye hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi de destek verirken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri karşı çıktı.

Söz konusu iddialara ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili kararın 17 Şubat'tan sonra yapılması öngörülen Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

İspanya'da Devlet Başsavcılığı da ülkedeki 17 özerk yönetimde görevli savcılara bugün gönderdiği talimatta, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

El Pais gazetesi geçen aylarda yayımladığı kapsamlı araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da 251'i yeni olmak üzere toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki araştırma sonucunu Vatikan'a ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.

Piskoposlar Konferansı da 2001'den bu yana Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili 220 suç duyurusu yapıldığını bildirmişti.

Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları Fransa, Portekiz, Hollanda gibi Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zaman zaman gündeme geliyor.

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Katolik Kilisesi, Koalisyon, Araştırma, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara cinsel istismar iddialarını araştıracak - Son Dakika


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