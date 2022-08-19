Video: İspanya'da Sıcaklık ve Kuraklık Devam Edecek

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İspanya'da yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların sonbaharda da devam etmesi ve orman yangınlarını ve kuraklığı şiddetlendirmesi bekleniyor.

İspanya, rekor düzeydeki en sıcak yazlarından birini yaşıyor, büyük sıcak hava dalgaları yıl içinde normalden daha erken, yani Haziran ayında geliyor ve Temmuz ayına kadar devam ederek 2.000'den fazla can alıyor.

İspanya'da 200.000 hektardan fazla arazi orman yangınları tarafından tahrip edildi ve rezervuarlar şu anda yüzde 42'nin altında kapasitede (son 10 yılın ortalamasından yüzde 20 daha düşük), bazı bölgeler su kullanımına kısıtlamalar getirmeye başlıyor. Ülkede yumuşak meyveler gibi mahsullerin kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmesinden korkuluyor.

AEMET'in raporu, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının 1981-2020 dönemi ortalamasından yüzde 60 daha sıcak olacağını tahmin etmesi nedeniyle endişeleri artırıyor.

Bu arada AEMET, sıcaklıkların 40 yıllık ortalama ile uyumlu olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu ve havanın ortalamadan daha serin olma ihtimalinin sadece yüzde 10 olduğunu söyledi.

AEMET sözcüsü Ruben del Campo bir basın toplantısında "Sıcaklıklar normalden daha yüksek olacak" dedi. Del Campo, Ağustos ayının ilk yarısında ve muhtemelen ikinci yarısında da İspanya'nın kuzeyi ve merkezindeki sıcaklıkların ortalamanın üç ila altı santigrat derece üzerinde olacağını belirtti.

Del Campo, Akdeniz'in şimdiden ortalamadan beş derece daha sıcak olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

AEMET, yağışlarla ilgili olarak "özellikle İspanya'nın doğusunda ve Kanarya Adaları'nda normalden daha az yağış olma olasılığının daha yüksek olduğunu" bildiriyor.

Ajans, ülkenin batısı ve orta kesimlerinde havanın ortalamadan daha kuru olmasını yüzde 45 ihtimal, yağışın ortalama ile uyumlu olmasını ise yüzde 35 ihtimal olarak görüyor. AEMET'e göre, yağışların normalden daha fazla olması ise sadece yüzde 20'lik bir ihtimal dahilinde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.