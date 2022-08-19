Video: İspanya'da Sıcaklık ve Kuraklık Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Video: İspanya'da Sıcaklık ve Kuraklık Devam Edecek

19.08.2022 21:57
Video: İspanya'da Sıcaklık ve Kuraklık Devam Edecek

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İspanya'da yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların sonbaharda da devam etmesi ve orman yangınlarını ve kuraklığı şiddetlendirmesi bekleniyor.

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, İspanya'da yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışların sonbaharda da devam etmesi ve orman yangınlarını ve kuraklığı şiddetlendirmesi bekleniyor.

İspanya, rekor düzeydeki en sıcak yazlarından birini yaşıyor, büyük sıcak hava dalgaları yıl içinde normalden daha erken, yani Haziran ayında geliyor ve Temmuz ayına kadar devam ederek 2.000'den fazla can alıyor.

İspanya'da 200.000 hektardan fazla arazi orman yangınları tarafından tahrip edildi ve rezervuarlar şu anda yüzde 42'nin altında kapasitede (son 10 yılın ortalamasından yüzde 20 daha düşük), bazı bölgeler su kullanımına kısıtlamalar getirmeye başlıyor. Ülkede yumuşak meyveler gibi mahsullerin kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmesinden korkuluyor.

AEMET'in raporu, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının 1981-2020 dönemi ortalamasından yüzde 60 daha sıcak olacağını tahmin etmesi nedeniyle endişeleri artırıyor.

Bu arada AEMET, sıcaklıkların 40 yıllık ortalama ile uyumlu olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu ve havanın ortalamadan daha serin olma ihtimalinin sadece yüzde 10 olduğunu söyledi.

AEMET sözcüsü Ruben del Campo bir basın toplantısında "Sıcaklıklar normalden daha yüksek olacak" dedi. Del Campo, Ağustos ayının ilk yarısında ve muhtemelen ikinci yarısında da İspanya'nın kuzeyi ve merkezindeki sıcaklıkların ortalamanın üç ila altı santigrat derece üzerinde olacağını belirtti.

Del Campo, Akdeniz'in şimdiden ortalamadan beş derece daha sıcak olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

AEMET, yağışlarla ilgili olarak "özellikle İspanya'nın doğusunda ve Kanarya Adaları'nda normalden daha az yağış olma olasılığının daha yüksek olduğunu" bildiriyor.

Ajans, ülkenin batısı ve orta kesimlerinde havanın ortalamadan daha kuru olmasını yüzde 45 ihtimal, yağışın ortalama ile uyumlu olmasını ise yüzde 35 ihtimal olarak görüyor. AEMET'e göre, yağışların normalden daha fazla olması ise sadece yüzde 20'lik bir ihtimal dahilinde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı
Kaynak: Xinhua

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İspanya'da Sıcaklık ve Kuraklık Devam Edecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
19:01 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:06:55. #1.12#
SON DAKİKA: Video: İspanya'da Sıcaklık ve Kuraklık Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement