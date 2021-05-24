İspanya Milli Takımı'nda Sergio Ramos EURO 2020 kadrosuna alınmadı - Son Dakika

İspanya Milli Takımı'nda Sergio Ramos EURO 2020 kadrosuna alınmadı

24.05.2021 14:25
İspanya Milli Takımı'nda Sergio Ramos EURO 2020 kadrosuna alınmadı, System.String[]

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için 24 kişilik kadroyu açıklarken, 2016 yılından bu yana milli takım kaptanlığını yürüten Real Madridli defans oyuncusu Sergio Ramos kadro dışında kaldı.

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için 24 kişilik kadroyu açıklarken, 2016 yılından bu yana milli takım kaptanlığını yürüten Real Madridli defans oyuncusu Sergio Ramos kadro dışında kaldı.

Luis Enrique, İspanya Futbol Federasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında Avrupa Futbol Şampiyonası için 24 kişilik futbolcu kadrosunu açıkladı.

İspanyol teknik adam, "Bazı takımlar 26 futbolcu götürüyor ama biz bunu tercih etmedik. Grubun dinamiği için 24 futbolcu götürmeye karar verdik. Kadrodaki her futbolcunun her zaman takıma katkı sağlayacağını düşünmesini istiyoruz." dedi.

Enrique, 35 yaşındaki Sergio Ramos'un ocak ayından bu yana sakatlık sorunları yaşadığını ve takımıyla çok az antrenmana ve maça çıkmasından dolayı kadroya almadığını söyledi.

"Sergio Ramos için çok zor bir durum biliyorum ama her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum." diyen Enrique, İspanyol futbolcunun bu kararı nasıl karşıladığına ilişkin sorulara ise "Aramızdaki özel bir konuşmaydı." diyerek cevap vermekten kaçındı.

2005'den bu yana İspanya Milli Takımı'nda forma giyen ve 2016'dan beri de takım kaptanı olan Ramos, milli formayla 177 maça çıkıp 23 gol attı.

Ramos, milli takım ile iki Avrupa şampiyonluğu (2008, 2012) ve bir dünya kupası (2010) kazandı.

Real Madrid ile olan sözleşmesi de sona eren Sergio Ramos'un geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Öte yandan İspanyol basınına göre yıldız futbolcunun bundan sonra milli formayı giymesi zor gözüküyor.

İspanya Milli Takımı'nın 24 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Unai Simon, David de Gea, Robert Sanchez; Defans oyuncuları: Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente; Orta Saha Oyuncuları: Sergio Busquets, Rodri Hernandez, Pedri Gonzalez Lopez, Thiago Alcantara, Koke Resurreccion, Fabian Ruiz Pena; Forvet oyuncuları: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traore, Pablo Sarabia.

Sergio Ramos, İspanya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanya Milli Takımı'nda Sergio Ramos EURO 2020 kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor


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