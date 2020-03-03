İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı - Son Dakika Dünya

İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı

6 saat önce

Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek. Ancak Carvajal kayıp.

İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı, System.String[]

İspanya hükümeti ülkedeki eski Venezuela casusunun Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) verilmesini onayladı.


Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:26 
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