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İspanya'nın ABD'ye iadesine onay verdiği eski Venezuela askeri istihbarat şefi kayıplara karıştı
6 saat önce
Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek. Ancak Carvajal kayıp.
İspanya hükümeti ülkedeki eski Venezuela casusunun Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) verilmesini onayladı.
Salı günü alınan kararla Venezuela eski Askeri İstihbarat Örgütü Şefi Hugo Carvajel hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından tutuklanma istemiyle yargılanacağı ABD'ye gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:26
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