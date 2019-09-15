Son Dakika Haberleri: İspanya'nın Akdeniz kıyılarında sel felaketi 6 can aldı
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İspanya'nın Akdeniz kıyılarında sel felaketi 6 can aldı

33 dakika önce

İspanya'nın Akdeniz kıyılarında iki gün süren sağanak yağışın neden olduğunu sel felaketi can ve mal kaybına yol açtı.

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İspanya'nın Akdeniz kıyılarında iki gün süren sağanak yağışın neden olduğunu sel felaketi can ve mal kaybına yol açtı.

Endülüs kentlerinden Almeria ve Granada ile Valensiya özerk bölgesine bağlı Alicante'deki kayıplarla birlikte, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İspanya'nın Akdeniz kıyılarında sel felaketi 6 can aldı

Granada, Akdeniz, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:15 
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