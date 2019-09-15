İspanya'nın Akdeniz kıyılarında sel felaketi 6 can aldı
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İspanya'nın Akdeniz kıyılarında iki gün süren sağanak yağışın neden olduğunu sel felaketi can ve mal kaybına yol açtı.
İspanya'nın Akdeniz kıyılarında iki gün süren sağanak yağışın neden olduğunu sel felaketi can ve mal kaybına yol açtı.
Endülüs kentlerinden Almeria ve Granada ile Valensiya özerk bölgesine bağlı Alicante'deki kayıplarla birlikte, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:15
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